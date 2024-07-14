Якщо не оновив військово-облікові дані до 16 липня: за яких умов можна уникнути штрафу

16 липня в Україні спливає термін до якого військовозобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані. Після чого тих, хто не виконав вимогу закону чекає адміністративна відповідальність, але є вийнятки.
Про те, кого не штрафуватимуть за не оновлення даних - в матеріалі РБК-Україна.
Не притягуватимуть до адміністративної відповідальності тих осіб, які нададуть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів, заявив напередодні на брифінгу старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот.
Він пояснив, що серед таких документів можуть бути, наприклад, лікарняний лист. Але кожен випадок розглядатимуть індивідуально. За словами Молота, при вирішенні питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту.
"Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити начальник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи. На слово ніхто вірити не буде", - заявив Молот.
Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані протягом 60 діб (до 16 липня), а саме - мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності). Після цього, тих хто не виконав вимогу, можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень.
Загалом у військовозобов'язаних є три способи оновлення своїх даних: через ТЦК та СП, ЦНАП або Резерв+.
Резерв+
За допомогою мобільного застосунку оновити дані можна у декілька кліків без черг. Для цього потрібно:
ЦНАП
У ЦНАПі запис до електронної черги можна здійснити за посиланням. Після чого:
Для оновлення даних військовозобов’язаного в одному із ЦНАПів необхідно взяти з собою такі документи:
ТЦК та СП
Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.
Записатися на прийом до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.
Як записатись до е-черги:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна у своєму матеріалі розповідало, що на тлі завершення відведеного державою періоду на оновлення даних у ЦНАПах помітно зросли черги з охочих оновити даних. Потік людей спостерігається зокрема під столичними Центрами надання адміністративних послуг.
Також ми писали про суми штрафів, які очікують тих, хто вчасно не оновив дані.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: закон 3633-IX, брифінг старшого офіцера юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитра Молота та Facebook-сторінка Харківського ТЦК та СП.
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