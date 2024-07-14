Якщо не оновив військово-облікові дані до 16 липня: за яких умов можна уникнути штрафу

Зміст

Кого і за яких умов не штрафуватимуть

Не притягуватимуть до адміністративної відповідальності тих осіб, які нададуть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів, заявив напередодні на брифінгу старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот.

Він пояснив, що серед таких документів можуть бути, наприклад, лікарняний лист. Але кожен випадок розглядатимуть індивідуально. За словами Молота, при вирішенні питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту.

"Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити начальник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи. На слово ніхто вірити не буде", - заявив Молот.

Як оновити військово-облікові дані

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані протягом 60 діб (до 16 липня), а саме - мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності). Після цього, тих хто не виконав вимогу, можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень.

Загалом у військовозобов'язаних є три способи оновлення своїх даних: через ТЦК та СП, ЦНАП або Резерв+.

Резерв+

За допомогою мобільного застосунку оновити дані можна у декілька кліків без черг. Для цього потрібно:

Завантажити застосунок (для IOS - https://bit.ly/3UL01JB, для Android - https://bit.ly/44JChtX).

Для реєстрації в застосунку всього за кілька секунд достатньо авторизуватися за допомогою BankID, обиравши банк, яким ви користуєтеся. А далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону - якщо він актуальний, треба натиснути підтвердження, якщо ні - ввести новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання.

Після того, як всі дані будуть підтвердженні чи оновлені - законний обов’язок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" завантажаться дані й можна буде подивитися, що держава знає про вас.

ЦНАП

У ЦНАПі запис до електронної черги можна здійснити за посиланням. Після чого:

Прийти до ЦНАП, заповнити заяву і надати актуальні дані.

Адміністратор ЦНАПу допоможе військовозобов’язаному оновити дані в особистому кабінеті порталу "Дія".

Після оновлення даних адміністратор видасть військовозобов’язаному витяг про актуалізацію даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.

Для оновлення даних військовозобов’язаного в одному із ЦНАПів необхідно взяти з собою такі документи:

Паспорт.

Податковий номер.

Мобільний телефон, на який прийде СМС для підтвердження.

ТЦК та СП

Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.

Записатися на прийом до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.

Як записатись до е-черги: