Якщо людина не служила окупантам, то немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Якщо людина не служила російським окупантам і не зрадила Україну, то підстав вважати її колаборантом немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня", - сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що Україна має чіткий і справедливий підхід у цьому питанні.

"Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі", - наголосив він.

Президент навів приклад, коли не можна звинувачувати людину, яка залишилася на окупованих територіях.

Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог;

якщо комунальник залишився українським працівником української комунальної служби і допомагав зберегти енергопостачання для людей.

Глава держави додав, що сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території.

"Багато хто допомагав нашим військовим і спецслужбам, багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор. Водночас були й ті, хто зрадив Україну, але такі випадки доволі швидко встановлюються СБУ та не є масовими", - підсумував Зеленський.