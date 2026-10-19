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Если Кабмин дал маслу льготы в перевозках УЗ, такой же приоритет должен быть и у металлопродукции, - УМП

17:55 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Если Кабмин дал маслу льготы в перевозках УЗ, такой же приоритет должен быть и у металлопродукции, - УМП "Укрметаллургпром" обратился к премьер-министру Сергею Корецкому из-за льгот для металлургии (фото: facebook.com zelenskyy.official)
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Правительство готовит постановление, которое даст приоритет на железной дороге, в портах и на границе двум грузам - горючему и растительному маслу. Но если масло является приоритетом для государства, то такие же льготы должна получить и металлургия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ОП "Укрметаллургпром" в адрес премьер-министра Сергея Корецкого.

"По горючему вопросов нет. Без него не работает бизнес и не переживет зиму страна. А вот то, что вторым в списке оказалось масло, а металлургии там нет, меня, честно говоря, удивило. Ведь если государство расставляет приоритеты по добавленной стоимости и валюте, металлургия должна быть в этом списке", - говорит президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

В 2025 году горно-металлургический комплекс обеспечил около 5,5% ВВП Украины, 150 млрд грн налоговых поступлений и 6 млрд. долларов валютной выручки.

"Но 2026-й отрасль завершила год с чистым убытком около 28 млрд грн: ситуация ухудшилась из-за российских атак и проблем с логистикой", - отмечает эксперт.

С 13 июля морские порты фактически были заблокированы, поэтому основными путями экспорта стали западные железнодорожные переходы и ограниченные мощности Дунайских портов.

Параллельно резко возросла цена перевозок. По данным ассоциации, железнодорожная доставка чугуна и сырья для его производства подорожала с 30 до 68 долларов на тонну готовой продукции.

"Украинская сталь нужна Европе. Наше главное преимущество перед азиатскими конкурентами заключается в скорости: мы доставляем за дни-недели, а не через месяцы. Поэтому каждый день в очереди на границе оборачивается недополученной валютой для государства", - говорит Каленков.

В обращении к премьер-министру металлурги просят предоставить продукции черной металлургии приоритет при согласовании железнодорожных перевозок в порты и пограничные станции, а также при определении очередности постановки судов к причалам для загрузки экспортных грузов.

Каленков отмечает, что в нынешних условиях доступ к железнодорожной и портовой логистике фактически стал для металлургии вопросом сохранения экспорта и самого производства.

Как известно, за девять месяцев 2026 бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов. До конца года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию - до 100 млрд грн.

При этом за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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