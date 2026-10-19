Если Кабмин дал маслу льготы в перевозках УЗ, такой же приоритет должен быть и у металлопродукции, - УМП

Правительство готовит постановление, которое даст приоритет на железной дороге, в портах и на границе двум грузам - горючему и растительному маслу. Но если масло является приоритетом для государства, то такие же льготы должна получить и металлургия.

"По горючему вопросов нет. Без него не работает бизнес и не переживет зиму страна. А вот то, что вторым в списке оказалось масло, а металлургии там нет, меня, честно говоря, удивило. Ведь если государство расставляет приоритеты по добавленной стоимости и валюте, металлургия должна быть в этом списке", - говорит президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.



В 2025 году горно-металлургический комплекс обеспечил около 5,5% ВВП Украины, 150 млрд грн налоговых поступлений и 6 млрд. долларов валютной выручки.

"Но 2026-й отрасль завершила год с чистым убытком около 28 млрд грн: ситуация ухудшилась из-за российских атак и проблем с логистикой", - отмечает эксперт.



С 13 июля морские порты фактически были заблокированы, поэтому основными путями экспорта стали западные железнодорожные переходы и ограниченные мощности Дунайских портов.

Параллельно резко возросла цена перевозок. По данным ассоциации, железнодорожная доставка чугуна и сырья для его производства подорожала с 30 до 68 долларов на тонну готовой продукции.



"Украинская сталь нужна Европе. Наше главное преимущество перед азиатскими конкурентами заключается в скорости: мы доставляем за дни-недели, а не через месяцы. Поэтому каждый день в очереди на границе оборачивается недополученной валютой для государства", - говорит Каленков.



В обращении к премьер-министру металлурги просят предоставить продукции черной металлургии приоритет при согласовании железнодорожных перевозок в порты и пограничные станции, а также при определении очередности постановки судов к причалам для загрузки экспортных грузов.



Каленков отмечает, что в нынешних условиях доступ к железнодорожной и портовой логистике фактически стал для металлургии вопросом сохранения экспорта и самого производства.