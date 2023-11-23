Якщо ЄС не збільшить фінансування України, то "нікому не сподобається", - Підласа

"Нікому не сподобається, що буде, якщо не буде достатнього фінансування. У цьому випадку насамперед скорочуватимуться програми, від яких можна відмовитися", - зазначила вона.

У цьому випадку, за словами Підласи, скорочення фінансування може зачепити програми підтримки бізнесу, можуть бути скорочені капітальні витрати, і можливо доведеться продовжити перерозподіл податків на користь держбюджету.

"Продовжуватимуться дискусії про перерозподіл податків з місцевих бюджетів до державного. Відновлення у нас і так майже немає", - сказала вона.

План на 2024 рік

Як зазначила Підласа, потреба у міжнародному фінансуванні на 2024 рік становить 41 млрд доларів.

"Зараз є питання щодо підтримки від ЄС. За планом Ukraine Facility, з 50 млрд євро, пряма бюджетна допомога становить 39 млрд євро на 4 роки. Якщо розділити ці кошти на рівні частини, виходить 9,75 млрд євро на рік. Цього очевидно нам недостатньо наступного року, тому уряд і, зокрема, Міністерство фінансів ведуть переговори, щоб із цих 39 млрд наступного року нам дали 16-18 млрд євро", - розповіла вона.

За її словами, Сполучені Штати мають виділити 8,5 млрд доларів на наступний рік. "Якщо ми не отримаємо від США ще 3,3 млрд фінансування цього року, тобто надія, що вони перейдуть на наступний рік і збільшать загальну суму до 11,8 млрд доларів. Принаймні ми б дуже хотіли, щоб так було - з цього питання також ведеться відповідна робота", - повідомила Підласа.

Вона зазначила, що "від МВФ 5,4 млрд доларів точно буде, якщо ми виконуємо всі умови". До МВФ прив'язане фінансування від урядів країн G7. Канада має намір виділити 1,9 млрд доларів, Японія - 4,5 млрд доларів. "Будуть гарантії від британців на 1 млрд, буде проектне фінансування (Світовий банк та EIB, - ред.) на 1,5 млрд доларів у спецфонд", - додала Підласа.

Фінансування потреб України під час війни

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд. доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд. доларів (з них 24,3 млрд доларів кредити).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоч і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.