Если ЕС не увеличит финансирование Украины, то "никому не понравится", - Пидласа

"Никому не понравится, что будет, если не будет достаточного финансирования. В этом случае, в первую очередь, будут сокращаться программы, от которых можно отказаться", - отметила она.

В этом случае, по словам Пидласы, сокращение финансирования может коснуться программ поддержки бизнеса, могут быть сокращены капитальные расходы, и возможно придется продолжить перераспределение налогов в пользу госбюджета.

"Будут продолжаться дискуссии о перераспределении налогов из местных бюджетов в государственный. Восстановления у нас и так почти нет", - сказала она.

План на 2024 года

Как отметила Пидласа, потребность в международном финансировании на 2024 год составляет 41 млрд долларов.

"Сейчас есть вопросы касаемо поддержки от ЕС. По плану Ukraine Facility, с 50 млрд евро, прямая бюджетная помощь составляет в общей сложности 39 млрд евро на 4 года. Если разделить эти средства на равные части, выходит 9,75 млрд евро в год. Этого очевидно нам недостаточно на следующий год. Поэтому правительство и, в частности, Министерство финансов ведут переговоры, чтобы из этих 39 млрд в следующем году нам дали 16-18 млрд евро", - рассказал она.

По ее словам, Соединенные Штаты должны выделить 8,5 млрд долларов на следующий год. "Если мы не получим от США еще 3,3 млрд финансирования в этом году, то есть надежда, что они перейдут на следующий год и увеличат общую сумму до 11,8 млрд долларов. По крайней мере, мы бы очень хотели чтобы так было - по этому вопросу тоже ведется соответствующая работа", - сообщила Пидласа.

Она отметила, что "от МВФ 5,4 млрд долларов точно будет, если мы выполняем все условия". К МВФ привязано финансирование от правительств стран G7. Канада намерена выделить 1,9 млрд долларов, Япония - 4,5 млрд долларов. "Будут гарантии от британцев на 1 млрд, будет проектное финансирование (Всемирный банк и EIB, - ред.) на 1,5 млрд долларов в спецфонд", - добавила Пидласа.

Финансирование потребностей Украины во время войны

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.