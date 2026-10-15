Якщо бронювання в ОПК скоротять, фахівці з IT не підуть в оборонку: що кажуть у галузі

Що кажуть у Vyriy Industries

За словами Бабенка, головний ризик для компанії полягає в скороченні можливостей для масштабування. Ключових співробітників Vyriy Industries, за його словами, не втратить, але швидко набирати команди й запускати нові проєкти стане складніше.

Він наголосив, що в Україні вміють створювати окремі якісні вироби, але швидко масштабувати їх вдається не завжди. Іноді росіяни масштабують швидше навіть ті рішення, які розробили ми, додав він. Тому 100% бронювання було вагомим аргументом для фахівців, які йшли працювати до компанії.

Якщо зміни ухвалять, компанія працюватиме як і раніше, але темпи найму та масштабування сповільняться, вважає Бабенко.

Оскільки правила будуть єдиними для всього сектору, вони, за його словами, негативно вплинуть на всіх однаково. Бабенко очікує, що буде менше мотивації переходити з IT-галузі, де вже є 50% бронювання, в miltech, де на початку броні не буде. Розумні люди з інших галузей, які давно там працюють і важливі для своїх компаній, не переходитимуть в miltech, пояснив він.

"А насправді саме такі професіонали зараз часто й приходять у miltech, приносять із собою експертизу та досвід з інших сфер. І на них значною мірою тримається ця галузь та її розвиток", - сказав Бабенко.

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Що кажуть в "Генерал Черешня" та Trypillian

У компанії "Генерал Черешня" наголошують, що для будь-якого оборонного виробництва бронювання безпосередньо впливає на спроможність виконувати виробничі плани та контрактні зобов'язання.

Співрозмовник з компанії зазначив, що понад 80% працівників там становить виробництво: інженери, технічні спеціалісти та фахівці виробничих ліній. Виробник не ділить працівників на більш і менш критичних, бо людина на збірці чи пайці так само критична, як головний інженер і R&D-команда.

"Найгірше для нас у цій ситуації - це те, що ми не розуміємо, що взагалі може змінитися. Орієнтуватися на чутки не дуже хочеться, хочеться розуміти конкретику", - зазначили в компанії.

"Генерал Черешня" виступає за бронювання 100% співробітників. Співрозмовник посилається на дані керівника Ради зброярів Ігоря Федірка: кількість заброньованих в ОПК, що підпадають під поняття мобілізаційного потенціалу, становить менше 10%.

Комерційна директорка українсько-британської defence-tech компанії Trypillian Вікторія Кульчицька вважає суперечливим рішення про можливе скорочення бронювання зі 100% до 85%, особливо коли держава вимагає від підприємств нарощувати виробництво. За її словами, виникає питання, за яким принципом компаніям визначати, хто важливіший: інженер, який розробляє продукт, чи спеціаліст, який його виготовляє й тестує.

Кульчицька наголошує, що втрата 15% працівників не означає скорочення виробництва лише на 15%: якщо з ланцюга випадає критичний спеціаліст, може зупинитися цілий процес. Вона підтвердила, що ризик для Trypillian існує. Якщо компанія втратить фахівців, відповідальних за налаштування чи випробування дронів, це може затримати поставки військовим, а замінити їх за кілька тижнів неможливо.

На думку Кульчицької, зобов'язання перед державою можуть залишитися незмінними, а можливості їх виконувати скоротитися. Вона бачить у цьому непослідовність державної політики, адже говорять і про збільшення виробництва озброєння, і про рішення, що можуть послабити підприємства.

"Ми не можемо одночасно вимагати від виробників більше продукції та створювати умови, за яких виробляти її стає складніше", - зазначила Кульчицька.

За її словами, перш ніж ухвалювати такі рішення, треба оцінити їхній вплив на обороноздатність: питання не лише в тому, скільки людей вдасться мобілізувати, а й у тому, скільки озброєння в результаті недоотримає фронт.