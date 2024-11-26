Якщо на АЗС немає заправника: як самому заправити авто

Насправді у заправці машини немає нічого хитрого (певні, що рано чи пізно українські нафтотрейдери і нас обернуть до європейської практики самообслуговування). Проте, деякі нюанси таки є – як дрібні, типу облитого пальним крила, так і більш серйозні. Поговоримо про це, заручившись підтримкою наших консультантів – досвідчених операторів АЗС.

Як самостійно заправитись на АЗС

В українському форматі заправляють машину дві людини – оператор АЗС, який сидить у приміщенні станції, і заправник (чи сам водій), який перебуває біля відкритого паливного бака. Перший через свій комп’ютер дає колонці команду відміряти потрібну кількість потрібного сорту пального, а другий натискує на гачок пістолета колонки.

В процесі заправки оператор, натиснувши кнопку "Відпустити пальне", наглядає за процесом в цілому, а людина біля колонки слідкує, щоб пальне нормально заливалося в бак і щоб аварійний клапан пістолета не зупинив заправку через переповнення бака чи через хибне спрацювання. Підкажемо, що спусковий гачок пістолета має фіксатор, який дозволяє не тиснути весь час на нього.

Як заправлятись на АЗС без заправника

Якщо у вас немає досвіду самостійної заправки, для більшої впевненості пропонуємо вам алгоритм дій після заїзду на територію АЗС:

Оберіть потрібну колонку. Не всі колонки мають повний набір видів пального, тому вам потрібно здалеку прочитати типи пального на кожній з них. Скраплений пропан-бутан СНГ (газ LPG) найчастіше заправляють окремо від колонок з бензином і дизелем, але на модних автозаправних комплексах газ може відпускатись тією ж колонкою, що і рідке пальне.

Зупинившись потрібним бортом біля до колонки, зупиняйте двигун, відкривайте горловину бензобаку і прямуйте до приміщення, де на вас чекає оператор. Не забудьте прочитати над колонкою її номер – про нього вас питатиме оператор.

Потрібний заправний пістолет можна обрати і вставити в бак відразу, а можна – після повернення від приміщення АЗС.

Замовляйте оператору тип пального і його кількість та оплачуйте чек. Якщо ви заправляєтесь "до повного", касир прийме оплату після завершення заправки, тобто вам доведеться зробити від машини до приміщення ще одну ходку.

Повернувшись до машини після оплати замовлених літрів, натискуйте спуск пістолета та слідкуйте за поданням пального за лічильником. (Гудіння насоса не може бути орієнтиром). В принципі, в більшості машин пістолет і сам тримається у горловині бака, але краще притримувати його рукою.

Під час заправки подання пального в бак може припинитись – чи через отримання всієї замовленої порції, чи через спрацювання автоматичного клапана. Але не рідкість і хибні спрацювання – через зустрічну хвилю пального у горловині. Деякі автомобілі мають таку форму горловини, що автомат починає "вибивати" подання пального коли бак ще не зовсім повний. Тоді треба витягнути пістолет з глибини горловини і почати поволі знов натискувати спуск пістолета, аж доки з нього знову не потече пальне. Дужче тиснути на гачок не треба, тримайте потік палива слабким до кінця.

Коли насос остаточно зупиниться (зазвичай його гудіння чути біля колонки), потримайте пістолет у горловині ще чверть хвилини, бо часто пальне ллється в бак і після цього.

Звіряйте цифри на лічильнику з оплаченою вами. Якщо в баку все, за що ви заплатили, вішайте пістолет на колонку, закривайте бак і його лючок. Можна їхати далі.

Якщо коротко

Вашою останньою дією на заправці має бути погляд у дзеркало заднього огляду в момент, коли ви будете рушати з місця: варто ще раз переконатись, що заправний пістолет займає своє місце на колонці. Працівники великих автозаправних комплексів розповідали нам, що не рідше ніж раз на півроку у них бувають ситуації, коли водій намагається поїхати разом з пістолетом, який сторчіть у баку.

У більшості випадків спрацьовує спеціальний відривний клапан і шланг обривається. Але буває й так, що шланг залишається цілим і машина звалює ним бензоколонку – і це вже більш дорогий для водія результат. Проміжний за наслідками варіант – це коли шланг вискакує з бака машини, що від’їжджає, і з силою б’є по колонці. Тож будьте уважні до самого кінця заправки.