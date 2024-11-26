Якщо на АЗС немає заправника: як самому заправити авто

Одна з переваг українського сервісу – наявність хлопців-заправників (а буває, й дівчат) біля бензоколонок на АЗС. Не всі знають, що на європейських заправках такого привілею водії не мають. Однак, і в нас трапляється таке, що доводиться заправлятись шляхом самообслуговування. Як все зробити правильно?
Про те, як заправити автомобіль на АЗС, не створивши чергу і не переплутавши пістолети, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild і Autocentre.
Насправді у заправці машини немає нічого хитрого (певні, що рано чи пізно українські нафтотрейдери і нас обернуть до європейської практики самообслуговування). Проте, деякі нюанси таки є – як дрібні, типу облитого пальним крила, так і більш серйозні. Поговоримо про це, заручившись підтримкою наших консультантів – досвідчених операторів АЗС.
В українському форматі заправляють машину дві людини – оператор АЗС, який сидить у приміщенні станції, і заправник (чи сам водій), який перебуває біля відкритого паливного бака. Перший через свій комп’ютер дає колонці команду відміряти потрібну кількість потрібного сорту пального, а другий натискує на гачок пістолета колонки.
В процесі заправки оператор, натиснувши кнопку "Відпустити пальне", наглядає за процесом в цілому, а людина біля колонки слідкує, щоб пальне нормально заливалося в бак і щоб аварійний клапан пістолета не зупинив заправку через переповнення бака чи через хибне спрацювання. Підкажемо, що спусковий гачок пістолета має фіксатор, який дозволяє не тиснути весь час на нього.
Якщо у вас немає досвіду самостійної заправки, для більшої впевненості пропонуємо вам алгоритм дій після заїзду на територію АЗС:
Вашою останньою дією на заправці має бути погляд у дзеркало заднього огляду в момент, коли ви будете рушати з місця: варто ще раз переконатись, що заправний пістолет займає своє місце на колонці. Працівники великих автозаправних комплексів розповідали нам, що не рідше ніж раз на півроку у них бувають ситуації, коли водій намагається поїхати разом з пістолетом, який сторчіть у баку.
У більшості випадків спрацьовує спеціальний відривний клапан і шланг обривається. Але буває й так, що шланг залишається цілим і машина звалює ним бензоколонку – і це вже більш дорогий для водія результат. Проміжний за наслідками варіант – це коли шланг вискакує з бака машини, що від’їжджає, і з силою б’є по колонці. Тож будьте уважні до самого кінця заправки.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як відрізнити кросовер від позашляховика.