Если на АЗС нет заправщика: как самому заправить авто

Одно из преимуществ украинского сервиса – наличие ребят-заправщиков (а бывает и девушек) возле бензоколонок на АЗС. Не все знают, что на европейских заправках такой привилегии водители не имеют. Как сделать все правильно?
О том, как заправить автомобиль на АЗС, не создав очередь и не перепутав пистолеты, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
На самом деле, в заправке машины нет ничего хитрого (уверены, что рано или поздно украинские нефтетрейдеры и нас обратят в европейскую практику самообслуживания). Тем не менее, некоторые нюансы все же есть – как мелкие, типа облитого горючим крылья, так и более серьезные. Поговорим об этом, заручившись поддержкой наших консультантов опытных операторов АЗС.
В украинском формате заправляют машину два человека – оператор АЗС, сидящий в помещении станции, и заправщик (или сам водитель), находящийся возле открытого топливного бака. Первый через свой компьютер дает колонке команду отмерить нужное количество нужного сорта горючего, второй нажимает на крючок пистолета колонки.
В процессе заправки оператор, нажав кнопку "Отпустить горючее", наблюдает за процессом в целом, а человек у колонки следит, чтобы горючее нормально заливалось в бак и чтобы аварийный клапан пистолета не остановил заправку из-за переполнения бака или из-за ошибочного срабатывания. Подскажем, что спусковой крючок пистолета имеет фиксатор, позволяющий не давить все время на него.
Если у вас нет опыта самостоятельной заправки, для большей уверенности предлагаем вам алгоритм действий после заезда на территорию АЗС:
Вашим последним действием на заправке должен быть взгляд в зеркало заднего вида в момент, когда вы будете трогаться с места: стоит еще раз убедиться, что заправочный пистолет занимает свое место на колонке. Работники больших автозаправочных комплексов рассказывали нам, что не реже раза в полгода у них бывают ситуации, когда водитель пытается поехать вместе с пистолетом, который торчит в баке.
В большинстве случаев срабатывает специальный отрывной клапан и шланг обрывается. Но бывает и так, что шланг остается целым и машина сваливает им бензоколонку – и это уже более дорогой для водителя результат. Промежуточный по результатам вариант – это когда шланг выскакивает из отъезжающего бака машины и с силой бьет по колонке. Будьте внимательны до самого конца заправки.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.