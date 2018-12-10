Ксерокопии со "швейцарской флешки" ничем не помогут НАБУ, - адвокат Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

По словам адвоката, защита учитывала эти ксерокопии в своей стратегии

Ксерокопии со "швейцарской флешки" ничем не помогут Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - защита учитывала эти ксерокопии в своей стратегии и готова их документально опровергать. Об этом заявил адвокат Николая Мартыненко Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата.

Упоминания фамилии Мартыненко не имеют документальных подтверждений, заявил адвокат, добавив, что защита представит суду документы, опровергающие обвинения НАБУ.

"Во-первых, по контракту "Энергоатома" с чешской "Шкодой" нет убытков и нет состава преступления. Во-вторых, Николай Мартыненко не является бенефициаром панамской компании "Брадкрест", куда пытаются привязать его фамилию", - отметил адвокат.

По его мнению, в Швейцарии это дело на протяжении нескольких лет не было передано в суд из-за отсутствия доказательств.

Бойко также утверждает, что Мартыненко не был основателем или владельцем компании "Брадкрест".

"НАБУ и САП со ссылкой на незаверенную ксерокопию "формы А" утверждают о якобы ее заполнении Мартыненко 15 января 2007 в качестве доказательства того, что он является собственником. Но на тот момент это предприятие не существовало и даже не было внесено в реестр. "Брадкрест" начал функционировать после выпуска акций - и владельцем там значилось другое лицо", - сказал адвокат.

По его словам, это доказано, а соответствующая информация находится в одном из томов дела.

"Ноу-хау" НАБУ и САП стало сокрытие от суда своих же доказательств - причем после огромного пиара на "деле Мартыненко". Недавно близкий к НАБУ прокурор Сымкив пытался скрыть от суда сразу несколько томов дела! Там находился ключевой довод в пользу Николая Мартыненко - о стандартной европейской цене на продукцию "Шкоды" для "Энергоатома". А именно на обвинении в якобы завышении цены и убытках юридически строится все дело. Хотя на самом деле "Энергоатом" получил 21 млн. грн. прибыли, и это подтвердила независимая экспертиза. Зато НАБУ отказалось получить информацию о ценах на продукцию "Шкоды" в других странах, потому что это полностью разрушает все обвинения в якобы хищении средств", - добавил адвокат.

По словам защитника, законность и состязательность судебного процесса НАБУ и некоторые прокуроры САП понимают, как лишение Мартыненко права полноценно защищаться.

"Новый пример: прокурор Сымкив не предоставил суду 179 листов из материалов, полученных от швейцарских коллег на флэш-накопителе. Где эти документы? Далее: на иностранном языке распечатано 434 листа, а в украинском переводе - аж 533. Что НАБУ дописали на лишних 99 листах? А 78 листов вообще не переведено - то есть, суд не может изучить эту информацию", - указал Бойко.

"Неудивительно, что НАБУ и близкие активисты агрессивно защищают такие "доказательства" - потому что других нет. Несмотря на все громкие заявления, "маски-шоу" и огромные ресурсы, вложенные в демонизацию Мартыненко", - добавил адвокат.