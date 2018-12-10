Ксерокопії з "швейцарської флешки" нічим не допоможуть НАБУ, - адвокат Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За словами адвоката, захист враховував ці ксерокопії у своїй стратегії

Ксерокопії з "швейцарської флешки" нічим не допоможуть Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - захист враховував ці ксерокопії у своїй стратегії і готова їх документально спростовувати. Про це заявив адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

Згадування прізвища Мартиненка не мають документальних підтверджень, заявив адвокат, додавши, що захист подасть суду документи, що спростовують обвинувачення НАБУ.

"По-перше, за контрактом "Енергоатому" з чеською "Шкодою" немає збитків і немає складу злочину. По-друге, Микола Мартиненко не є бенефіціаром панамської компанії "Брадкрест", куди намагаються прив'язати його прізвище", - зазначив адвокат.

На його думку, у Швейцарії ця справа протягом декількох років не було передано в суд через відсутність доказів.

Бойко стверджує, що Мартиненко не був засновником або власником компанії "Брадкрест".

"НАБУ і САП з посиланням на незаверенную ксерокопію "форми А" стверджують про нібито її заповнення Мартиненком 15 січня 2007 в якості доказу того, що він є власником. Але на той момент це підприємство не існувало і навіть не було внесено до реєстру. "Брадкрест" почав функціонувати після випуску акцій - і власником там значилася інша особа", - сказав адвокат.

За його словами, це доведено, а відповідна інформація знаходиться в одному з томів справи.

"Ноу-хау" НАБУ і САП стало приховування від суду своїх доказів - причому після величезного піару на "справі Мартиненка". Нещодавно близький до НАБУ прокурор Сымкив намагався приховати від суду відразу кілька томів справи! Там знаходився ключовий аргумент на користь Миколи Мартиненка - про стандартну європейську ціну на продукцію "Шкоди" для "Енергоатому". А саме на звинувачення у нібито завищення ціни і збитки юридично будується вся справа. Хоча насправді "Енергоатом" отримав 21 млн грн прибутку, і це підтвердила незалежна експертиза. Зате НАБУ відмовилася одержати інформацію про ціни на продукцію "Шкоди" в інших країнах, тому що це повністю руйнує всі звинувачення в нібито розкраданні коштів", - додав адвокат.

За словами захисника, законність і змагальність судового процесу НАБУ і деякі прокурори САП розуміють, як позбавлення Мартиненко права повноцінно захищатися.

"Новий приклад: прокурор Симків не надав суду 179 аркушів з матеріалів, отриманих від швейцарських колег на флеш-накопичувачі. Де ці документи? Далі: на іноземній мові роздруковано 434 листа, а в українському перекладі - аж 533. Що НАБУ дописали на зайвих 99 листах? А 78 аркушів взагалі не перекладено - тобто, суд не може вивчити цю інформацію", - зазначив Бойко.

"Не дивно, що НАБУ і близькі активісти агресивно захищають такі "докази" - тому що інших немає. Незважаючи на всі гучні заяви, "маски-шоу" і величезні ресурси, вкладені в демонізацію Мартиненка", - додав адвокат.