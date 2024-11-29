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КС Румунії відклав ухвалення рішення про визнання результатів виборів

Ілюстративне фото: у Румунії поки що не визнали результати виборів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конституційний суд Румунії не буде сьогодні, 29 листопада, ухвалювати рішення щодо прийняття результатів першого туру президентських виборів. Відповідне засідання перенесли на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4Media.ro.

Румунський КС вирішив перенести засідання щодо результатів виборів на понеділок, 2 грудня. Воно відбудеться о 17:00.

Таке рішення суд ухвалив після того, як він учора, 28 листопада, доручив перерахувати усі голоси.

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, у Румунії минулого тижня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними результатами, у другий тур пройшли Калін Джорджеску та Олена Ласконі.

Калін Джорджеску, який набрав найбільшу кількість голосів серед кандидатів, є праворадикалом. Також він повторює російські наративи про війну в Україні.

Водночас Ласконі підтримує допомогу Україні і проти того, щоб залишати українську територію під контролем РФ для встановлення миру.

Більш детально про вибори - у матеріалі РБК-Україна.

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Румунія