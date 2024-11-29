КС Румынии отложил принятие решения о признании результатов выборов

Выборы президента Румынии

Напомним, в Румынии на прошлой неделе состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, во второй тур прошли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Калин Джорджеску, который набрал самое большое количество голосов среди кандидатов, является праворадикалом. Также он повторяет российские нарративы о войне в Украине.

В то же время Ласкони поддерживает помощь Украине и против того, чтобы оставлять украинскую территорию под контролем РФ для установления мира.

Более детально о выборах - в материале РБК-Украина.

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