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КС Румынии отложил принятие решения о признании результатов выборов

Иллюстративное фото: в Румынии пока не признали результаты выборов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Конституционный суд Румынии не будет сегодня, 29 ноября, принимать решение о принятии результатов первого тура президентских выборов. Соответствующее заседание перенесли на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4Media.ro.

По информации издания, румынский КС решил перенести заседание по результатам выборов на понедельник, 2 декабря. Оно состоится в 17:00. 

Такое решение суд принял после того, как он вчера, 28 ноября, поручил пересчитать все голоса. 

Выборы президента Румынии

Напомним, в Румынии на прошлой неделе состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, во второй тур прошли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Калин Джорджеску, который набрал самое большое количество голосов среди кандидатов, является праворадикалом. Также он повторяет российские нарративы о войне в Украине.

В то же время Ласкони поддерживает помощь Украине и против того, чтобы оставлять украинскую территорию под контролем РФ для установления мира.

Более детально о выборах - в материале РБК-Украина.

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Румыния