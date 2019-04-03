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КСУ не против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, - источник

Новости » Общество    03.04.2019 - 00:15
КСУ не против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, - источник
Фото: Конституционный суд (УНИАН)

Конституционный суд может обнародовать решение о переименовании Днепропетровской области в среду

Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщил на правах анонимности один из разработчиков соответствующего законопроекта, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению источника издания, на заседании во вторник, 2 апреля, Конституционный суд решил, что внесение изменений в статью о системе административно-территориального устройства Украины не противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Согласно закону о Конституционном суде, обнародование соответствующего акта должно произойти не позднее следующего рабочего дня после принятия.

Напомним, Верховная рада Украины 7 февраля направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области).

Проект постановления №9310-1/П о внесении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ поддержали 240 депутатов Рады.

В конце ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об изменениях в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

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