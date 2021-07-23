КС Молдовы утвердил результаты парламентских выборов
Конституционный суд Молдовы признал конституционными результаты парламентских выборов. Сегодня также были утверждены мандаты парламента нового созыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.
Сообщается, что КС Молдовы признал действительными мандаты 101 депутата парламента нового созыва, которые распределены между тремя политическими силами.
После распределения мандатов партий и блоков, которые не прошли в парламент, у проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ (лидер Игорь Додон) - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.
Напомним, ранее сообщалось, что по результатам выборов партия "Действие и солидарность", одним из лидеров которой является президент Майя Санду, получает монобольшинство в парламенте.