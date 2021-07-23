ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

КС Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Новина українською →
Кишинев, Пятница 23 июля 2021 12:38
КС Молдовы утвердил результаты парламентских выборов Фото: Конституционный суд Молдовы (constcourt.md)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы признал конституционными результаты парламентских выборов. Сегодня также были утверждены мандаты парламента нового созыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.

Сообщается, что КС Молдовы признал действительными мандаты 101 депутата парламента нового созыва, которые распределены между тремя политическими силами.

После распределения мандатов партий и блоков, которые не прошли в парламент, у проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ (лидер Игорь Додон) - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам выборов партия "Действие и солидарность", одним из лидеров которой является президент Майя Санду, получает монобольшинство в парламенте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Молдова выборы
NEWS
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"