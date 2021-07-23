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КС Молдови затвердив результати парламентських виборів

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Кишинів, П'ятниця 23 липня 2021 12:38
КС Молдови затвердив результати парламентських виборів Фото: Конституційний суд Молдови (constcourt.md)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд Молдови визнав конституційними результати парламентських виборів. Сьогодні також були затверджені мандати парламенту нового скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

Повідомляється, що КС Молдови визнав дійсними мандати 101 депутата парламенту нового скликання, які розподілені між трьома політичними силами.

Після розподілу мандатів партій і блоків, які не пройшли до парламенту, у проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS) - 63 мандати, у блоку ПКРМ-ПСРМ (лідер Ігор Додон) - 32 мандати, а у партії "Шор" - 6 мандатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами виборів партія "Дія і солідарність", одним з лідерів якої є президент Майя Санду, отримує монобільшість у парламенті.

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