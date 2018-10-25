У Криму жертвами окупаційного режиму в 2018 році стали шість чоловік, - Меджліс

Фото: Ескендер Барієв (скріншот "24 Канал")

Правозахисники в Криму постійно збирають інформацію про порушення прав людини

У аннексированном Росією Криму в 2018 році шість людей стали жертвами окупаційного режиму з летальним результатом. Про це стверджує голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зафіксовано шість жертв, четверо з них - представники кримськотатарського народу", - повідомив Барієв.

За його словами, правозахисники постійно збирають інформацію про порушення прав людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що агресія РФ в Україні призвела до 11 тис. загиблих. Порошенко підкреслив, що Україна вже 4 роки є об'єктом російської агресії і солдати РФ в Україні вбивають українських солдатів і мирних жителів. Крім того, Порошенко повідомив про переслідування Росією 350 тисяч кримських татар в Криму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Порошенка, жертвами війни на Донбасі стали понад 35 тисяч осіб.