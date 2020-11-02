В Крыму заявили, что не надеются на воду из Украины

Фото: Сергей Аксенов (facebook.com/aksenov.rk)

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что оккупированный полуостров не рассчитывает на поставку воды с территории Украины. При этом он отметил, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.

Об этом Аксенов заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Кроме того, "власти" Крыма также заявляли о большом загрязнении крупнейшей реки полуострова Салгиры.

Отметим, что оккупированный Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за пересохших рек и водохранилищ. В сентябре ограничения по подаче воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.