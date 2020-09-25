В Крыму задержали украинца за якобы призывы к экстремизму

В оккупированном Крыму задержали гражданина Украины. Оккупационные власти подозревают его якобы в призывах к экстремизму.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что 22-летний житель Одесской области в начале сентября приехал в Крым на отдых. На этой неделе его задержали в Евпатории за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Оккупационные силовики доставили его в Симферополь, где местный незаконно созданный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Гражданину Украины грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, российская ФСБ сообщала о задержании украинца 19 сентября. Он якобы распространял на полуострове листовки с призывами.

В конце августа российские силовики проводили массовые обыски у крымских татар. У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Россия пытается сделать экстремиста из каждого неудобного для режима человека. А обыски являются продолжением системных преступлений по отношению к представителям нелояльного крымскотатарского народа.