ФСБ в Крыму задержала за "экстремизм" двоих человек

Фото: ФСБ России (facebook.com Центр Специального Назначения ФСБ России)

Российская ФСБ в оккупированном Крыму задержала украинца и россиянина за "дестабилизацию ситуации и экстремизм". Подконтрольный РФ суд арестовал их.

Об этом сообщают крымские и российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Силовики заявляют, что украинец якобы призывал "к нарушению территориальной целостности России".

"В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Также 21 сентября ФСБ в Крыму задержала гражданина России, который "призывал к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма". У него якобы изъяли "компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами".

Отмечается, что суд на оккупированном полуострове арестовал двух подозреваемых. При этом не уточняется, на какой срок. Комментариев задержанных, а также их адвокатов на данный момент нет.

Напомним, ранее в Украине агента ФСБ приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке.

Также РБК-Украина писало, что ФСБ задержала российского военнослужащего. Его подозревают в якобы шпионаже в пользу Украины.