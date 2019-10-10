В Крыму задержали проукраинского активиста

В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист Олег Приходько. Об этом сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов, цитируя слова дочери Приходько, сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, российские силовики задержали Приходько в его же доме вчера вечером.

"Об этом сообщила дочь Олега Пориходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", - сказал Леонов.

Напомним, в селе Орехово Сакского района оккупированного Крыма 8 февраля 2019 российские силовики проводили обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько. Тогда у него изъяли компьютер, телефон и украинскую символику.

РБК-Украина писало, что специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.