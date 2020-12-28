В Крыму задержали общественного журналиста

В понедельник утром, 28 декабря, в оккупированном Крыму задержали общественного журналиста Вилена Темерьянова. Сотрудники полиции принудительно вывезли его из дома в Симферополь.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Задержание произошло в поселке Вольное Джанкойского района.

По словам супруги журналиста, полицейские отказались представлять документы, заявив, что "все в суде расскажут".

В то же время пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым сообщила, что мужчину задержали за якобы организацию массового мероприятия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинцев. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца и вернет украинских граждан домой.