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В Крыму задержали общественного журналиста

Крым, Понедельник 28 декабря 2020 15:29
В Крыму задержали общественного журналиста
Фото: Крым (wikimapia)
Автор: РБК-Украина

В понедельник утром, 28 декабря, в оккупированном Крыму задержали общественного журналиста Вилена Темерьянова. Сотрудники полиции принудительно вывезли его из дома в Симферополь.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Задержание произошло в поселке Вольное Джанкойского района.

По словам супруги журналиста, полицейские отказались представлять документы, заявив, что "все в суде расскажут".

В то же время пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым сообщила, что мужчину задержали за якобы организацию массового мероприятия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинцев. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца и вернет украинских граждан домой.

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