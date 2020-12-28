У Криму затримали громадського журналіста

Фото: Крим (wikimapia)

У понеділок вранці, 28 грудня, в окупованому Криму затримали громадського журналіста Вілена Темерьянова. Співробітники поліції примусово вивезли його з дому в Сімферополь.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Затримання відбулося в селищі Вільне Джанкойського району.

За словами дружини журналіста, поліцейські відмовилися представляти документи, заявивши, що "все в суді розкажуть".

У той же час прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим повідомила, що чоловіка затримали за нібито організацію масового заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Російська Федерація переслідує з політичних мотивів 134 українців. При цьому в незаконному ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму знаходяться 112 українця, серед них 78 кримських татар.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного політв'язня і полоненого українця і поверне українських громадян додому.