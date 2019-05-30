В Крыму задержали еще одну крымскотатарскую активистку

В аннексированном Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ (ЦПЭ) задержали крымскотатарскую активистку, координатора общественной организации "Крымское детство" Мимуне Салиеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Как сообщается, активистку задержали у ее дома в городе Бахчисарай.

"Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что к Салиевой не пропускают адвоката Эмиля Курбединова.

В то же время адвокат Эмиль Курбединов сообщил проекту "Крым.Реалии", что жену фигуранта второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Салиеву обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ - демонстрация запрещенной символики. Эта статья предусматривает административный арест.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Крыму 30 мая российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест.

Кроме того, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 9 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".