В Крыму задержали двух украинцев. Возлагали цветы к памятнику Шевченко

Российские силовики задержали жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Их задержали 10 марта на Ангарском перевале.

Павленко отвезли домой, где в течение 8 часов проводили обыск, после чего изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта она находилась дома.

Есипенко же российские силовики вывезли в неизвестном направлении, а сегодня стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания Симферополя. По словам жены Есипенко, россияне инкриминировали ему якобы незаконное изготовление оружия.

Санкция статьи, по которой подозревают Есипенко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Его арестовали до 11 мая.