У Криму затримали двох українців. Клали квіти до пам'ятника Шевченка
Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму затримала двох українців. Це сталося після того, як вони 9 березня взяли участь в покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє проект "Крим.Реалії".
Російські силовики затримали мешканку Алушти Єлизавету Павленко та уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Їх затримали 10 березня на Ангарському перевалі.
Павленко відвезли додому, де протягом 8 годин проводили обшук, після чого вилучили техніку та особисті речі. Станом на ранок 12 березня вона перебувала вдома.
Єсипенка ж російські силовики вивезли у невідомому напрямку, а сьогодні стало відомо, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Сімферополя. За словами дружини Єсипенка, росіяни інкримінували йому нібито незаконне виготовлення зброї.
Санкція статті, за якою підозрюють Єсипенка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Його арештували до 11 травня.
Нагадаємо, за даними омбудсмена Людмили Денісової, кількість українських полонених на Донбасі, в Криму та Росії продовжує рости. Вона опублікувала останню інформацію про кількість таких осіб.