ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Криму затримали двох українців. Клали квіти до пам'ятника Шевченка

Новость на русском → Крим, П'ятниця 12 березня 2021 21:55
У Криму затримали двох українців. Клали квіти до пам'ятника Шевченка Фото: ФСБ РФ (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму затримала двох українців. Це сталося після того, як вони 9 березня взяли участь в покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє проект "Крим.Реалії".

Російські силовики затримали мешканку Алушти Єлизавету Павленко та уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Їх затримали 10 березня на Ангарському перевалі.

Павленко відвезли додому, де протягом 8 годин проводили обшук, після чого вилучили техніку та особисті речі. Станом на ранок 12 березня вона перебувала вдома.

Єсипенка ж російські силовики вивезли у невідомому напрямку, а сьогодні стало відомо, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Сімферополя. За словами дружини Єсипенка, росіяни інкримінували йому нібито незаконне виготовлення зброї.

Санкція статті, за якою підозрюють Єсипенка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Його арештували до 11 травня.

Нагадаємо, за даними омбудсмена Людмили Денісової, кількість українських полонених на Донбасі, в Криму та Росії продовжує рости. Вона опублікувала останню інформацію про кількість таких осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ФСБ Крим украинцы Задержание
NEWS
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації