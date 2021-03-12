У Криму затримали двох українців. Клали квіти до пам'ятника Шевченка

Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму затримала двох українців. Це сталося після того, як вони 9 березня взяли участь в покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє проект "Крим.Реалії" .

Російські силовики затримали мешканку Алушти Єлизавету Павленко та уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Їх затримали 10 березня на Ангарському перевалі.

Павленко відвезли додому, де протягом 8 годин проводили обшук, після чого вилучили техніку та особисті речі. Станом на ранок 12 березня вона перебувала вдома.

Єсипенка ж російські силовики вивезли у невідомому напрямку, а сьогодні стало відомо, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Сімферополя. За словами дружини Єсипенка, росіяни інкримінували йому нібито незаконне виготовлення зброї.

Санкція статті, за якою підозрюють Єсипенка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Його арештували до 11 травня.