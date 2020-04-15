В Крыму задержали двоих человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала двоих человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным ФСБ, задержанными оказалась военнослужащая РФ, а также гражданин Украины.

"На территории республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан", - сообщили в российской спецслужбе.

Гражданке России суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с наличием несовершеннолетних детей, украинца взяли под стражу.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в работу на ФСБ Российской Федерации, а также в подготовке убийства добровольца Адама Осмаева.

Также сообщалось, что агент ФСБ пытался проникнуть в боевую бригаду Вооруженных сил Украины. Россиянин более года находился в Украине как беженец и пытался устроиться на службу в ВСУ.