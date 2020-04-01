В Крыму вводят карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Крымском мосту будет выставлен блокпост

Карантин вводится в Крыму в связи распространением коронавируса, будут проверять всех въезжающих в регион. Об этом сообщили "власти" Крыма, передают росСМИ.

Как отмечается, срок, на который вводится карантин, может быть продлен.

"Чтобы купировать ситуацию, принято решение: с 00:00 будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, так называемые власти "Крыма" из-за коронавируса в Украине закрыли административную границу с материковой частью до 1 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в связи с усилением карантинных мер в Украине работа КПВВ на административной границе с аннексированным Крымом приостановлена.

РБК-Украина писало, что из-за распространения коронавируса был перенесен марш на Крым на более позднее время с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.