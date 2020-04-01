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У Криму вводять карантин

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:26
У Криму вводять карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Кримському мосту буде виставлений блокпост

Карантин вводиться в Криму у зв'язку поширенням коронавірусу, будуть перевіряти всіх, хто в'їжджає в регіон. Про це повідомила "влада" Криму, передають росЗМІ.

Як наголошується, строк, на який запроваджується карантин, може бути продовжений.

"Щоб приборкати ситуацію, прийнято рішення: з 00:00 буде введення карантину, на Кримському мосту буде виставлений блокпост. 100% огляд всього автомобільного транспорту, зеркалим найжорсткіші заходи регіонів з точки зору огляду поїздів, авіатранспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, так звана влада "Криму" через коронавірус в Україні закрили адміністративний кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з посиленням карантинних заходів в Україні робота КПВВ на адміністративному кордоні з анексованим Кримом припинена.

РБК-Україна писало, що через поширення коронавірусу був перенесений марш на Крим на більш пізній час з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

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