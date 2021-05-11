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У Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані

Новость на русском → Севастополь, Вівторок 11 травня 2021 12:53
У Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані Фото: у Казані сталася стрілянина в школі (vk.om)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупаційна влада Криму прийняла рішення посилити пропускний режим у школах після стрілянини в Казані. У всіх школах та інтернатах посилять пропускний режим і проведуть перевірки систем безпеки.

Про це повідомляє видання "Крыминформ".

Повідомляється, що в школах пройде актуалізація локальних актів, які прийняті в освітніх організаціях, пройдуть інструктажі про те, як необхідно діяти в разі виникнення нештатної ситуації.

"Посилено пропускний режим, в тому числі і по в'їзду транспорту на об'єкти. Будуть проводитися навчальна евакуація, інші перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Казані сталася стрілянина в школі, в результаті якої загинули 8 осіб. Слідчий комітет кваліфікував подію як масове вбивство.

У Казані введений режим контртерористичної операції через стрілянину в школі, вживаються заходи для забезпечення безпеки учнів.

Зазначимо, двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

Нагадаємо, Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані. Вимагає посилити правила обігу зброї.

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