В МинВОТ заявили о риске исчезновения уникальных экосистем Крыма

Пренебрежение этими негативными явлениями оккупационными властями Российской Федерации может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова

В Крыму возможное исчезновение уникальных экосистем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, за два года в Крыму уменьшилась растительность. В целом в июне 2018 года сравнению с аналогичным периодом 2016 года снижение составило - 23%. Общее снижение количества осадков в 2018 г. (в сравнении с предыдущими годами) также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове.

"Пренебрежение этими негативными явлениями оккупационными властями Российской Федерации может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова - в том числе до разрушения заповедных ландшафтов, эрозии почв, невозможность ведения традиционного сельского хозяйства", - заявляют в Министерстве.

Также отмечается, что действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым, с его природным потенциалом и это может привести к неотвратимой вреда окружающей среде и ущерба для гражданского населения, проживающего на этой территории.

Напомним, что в Крыму с начала аннексии правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток.