У МінТОТ заявили про ризик зникнення унікальних екосистем Криму

Нехтування цими негативними явищами окупаційною владою Російської Федерації може призвести до знищення унікальних екосистем Кримського півострова

У Криму можливе зникнення унікальних екосистем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Так, за два роки у Криму зменшилась рослинність. Загалом у червні 2018 року порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зниження склало - 23%. Загальне зниження кількості опадів у 2018 р. (у порівнянні з попередніми роками) також негативно вплинуло на стан рослинності на півострові.

"Нехтування цими негативними явищами окупаційною владою Російської Федерації може призвести до знищення унікальних екосистем Кримського півострова - в тому числі до руйнації заповідних ландшафтів, ерозії ґрунтів, унеможливлення ведення традиційного сільського господарства", - заявляють у Міністерстві.

Також зазначається, що дії РФ в цьому контексті свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку АР Крим з його природним потенціалом і це може призвести до невідворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території.

Нагадаємо, що у Криму з початку анексії правозахисники зафіксували 55 випадків тортур.