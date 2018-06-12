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В Крыму с начала аннексии правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток

НовостиОбщество    12.06.2018 - 20:22
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Первые случаи негуманного отношения к людям в Крыму были зафиксированы в марте 2014 года

В Крыму с начала его аннексии Россией правозащитные организации зафиксировали 55 случаев пыток в отношении жителей полуострова. Всего зафиксировано 181 случай негуманного обращения с людьми, сообщила координатор правозащитной организации "КримЅОЅ" Тамила Ташева, передает "Радио Свобода".

"Первые случаи негуманного отношения к людям были зафиксированы в марте 2014 года и связаны со спецоперацией России по захвату Крыма", - отметила Ташева.

По словам одного из потерпевших в результате пыток, жителя Крыма Ибрахимджона Мирпочаева, в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали его и применили пытки.

"Связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток", - рассказал потерпевший.

Он добавил, что пыткам подверглись также члены его семьи. Кроме того, российские спецслужбы пытались завербовать Мирпочаева.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратурой сейчас зарегистрировано около 140 уголовных производств по фактам пыток в оккупированном Крыму.

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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