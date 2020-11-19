У Криму утримують близько 100 українських політв'язнів, - Кислиця

Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)

Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму. Близько 100 громадян України незаконно утримують на території півострова за політично вмотивованими звинуваченнями.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Третьому комітеті ГА ООН.

Він наголосив, що у листопаді кількість кримських татар, засуджених до ув’язнення, збільшилася.

"Вони отримали шокуючі терміни – від 12 до 17 років – за мирне дотримання ісламських ритуалів", - сказав дипломат.

За його словами, працівники ЗМІ також потерпають від незаконного втручання у їхню професійну діяльність. Дев’ять кримських татар – громадянських журналістів на даний момент ув’язнені російською окупаційною владою.

Крім того, Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман та "майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові".

Раніше повідомлялося, що з початку окупації Криму Російською Федерацією в 2014 році з півострова виїхали 45 тисяч людей.

РБК-Україна писало, що третій комітет Генеральної асамблеї ООН 18 листопада схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.