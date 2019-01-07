В двух областях ограничили движение транспорта из-за снегопадов

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Движение ограничено в Донецкой и Запорожской областях

В связи со снегопадом с 6:00 понедельника было ограничено движение транспортных средств на автодорогах в Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

По состоянию на 13:00 ограничено движение большегрузного и маршрутного транспорта на территории: Запорожской области: автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" (с 475-го по 557-й километр); автодорога М-30 "Васильевка-Бердянск" - от города Токмак до села Азовское и от села Азовское - до села Дмитровка (45км -143 км).

Кроме того, движение для всего транспорта ограничено на территории Запорожской области - автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" от пгт Приазовское до села Азовское.

Также ограничено движение для всего транспорта на территории Донецкой области: автодорога Т-0803 "Запорожье-Мариуполь" между пгт Никольское Волновахского района и села Новокрасновка.

В полиции просят водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. А также ограничить поездки по указанным отрезкам автодорог и выбирать пути объезда.

Напомним, сегодня сообщалось, что для расчистки автодорог и предотвращения возникновения заторов, введено ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автодорогах М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (от пгт Приазовское до города Бердянска) и Н-03 Токмак-Бердянск (от города Токмак до села Азовское)-