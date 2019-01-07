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У Криму тисячі людей залишилися без світла через снігопад

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 21:14
У Криму тисячі людей залишилися без світла через снігопад
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

Повідомляється про знеструмлення 17 населених пунктів

В окупованому Криму сьогодні, 7 січня, сталися масові відключення електрики через снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Повідомляється, що за даними місцевого "Крименерго", знеструмлено 17 населених пунктів, з них 6 - частково (більше шести тисяч абонентів). Найбільше постраждали Ленінський район і Керч, також зафіксовані відключення Красногвардійському, Кіровському та Сімферопольському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в двох областях України обмежили рух транспорту через снігопади. Зокрема, в Запорізькій області обмежили рух вантажівок і автобусів трасами М-14 "Одеса-Новоазовськ", М-30 "Василівка-Бердянськ" та на інших ділянках доріг.

Також обмежено рух для транспорту на території Донецької області: автодорога Т-0803 "Запоріжжя-Маріуполь" між селищем Нікольське Волноваського району і селом Новокраснівка. Водіїв закликають бути уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху. А також обмежити поїздки по вказаних відрізках автошляхів і обирати шляхи об'їзду.

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