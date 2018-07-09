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Интервью

Политзаключенный Балух может не пережить этапирование из СИЗО, - Чийгоз

НовостиОбщество    09.07.2018 - 14:56
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)

Балух не собирается прекращать голодовку

Этапирование украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает 113 дней, в СИЗО аннексированного Крыма, может стать для него смертельным. Об этом сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".

По словам Чийгоза, Балух не собирается прекращать голодовку, а состояние здоровья политзаключенного "крайне серьезное".

"Транспортировать Балуха нельзя - любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть...На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - отметил Чийгоз.

Напомним, 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен).

Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в зв'связи с "неприязнью к действующей системе управления".

Впоследствии стало известно, что Балух после приговора продолжил голодовкукоторую объявил 19 марта 2018 года.

В МИД выразили протест России относительно приговора Балуху Денисова обратилась к послам ЕС с просьбой поддержать Украину в освобождении политзаключенных Кремля
Теги публикации: политзаключенные в РФ, Владимир Балух  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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