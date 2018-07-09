Политзаключенный Балух может не пережить этапирование из СИЗО, - Чийгоз

Балух не собирается прекращать голодовку

Этапирование украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает 113 дней, в СИЗО аннексированного Крыма, может стать для него смертельным. Об этом сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".

По словам Чийгоза, Балух не собирается прекращать голодовку, а состояние здоровья политзаключенного "крайне серьезное".

"Транспортировать Балуха нельзя - любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть...На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - отметил Чийгоз.

Напомним, 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен).

Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в зв'связи с "неприязнью к действующей системе управления".

Впоследствии стало известно, что Балух после приговора продолжил голодовку, которую объявил 19 марта 2018 года.