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В Крыму "суд" оставил Джелялова под стражей, но сократил срок на один день

Автор: Валерия Полищук

Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма оставил решение первой инстанции в силе, отказавшись изменить заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову меру пресечения. Однако "суд" сократил срок содержания под стражей на один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

"Судья Гребенникова оставила решение первой инстанции в силе, отказавшись изменить Нариману Джелялову меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, несмотря на то, что суду были представлены все необходимые документы", - написал адвокат.

По его словам, срок содержания под стражей Джелялова истекает 3 ноября.

"Единственное, суд технически изменил решение первой инстанции, сократив срок содержания под стражей на один день, теперь он истекает не 4, а 3 ноября", - добавил Полозов.

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября.

МИД Украины, Офис президента и ВР связывает этот арест с участием Джелялова в Крымской платформе.

Кроме того, ФСБ России предъявило новое обвинение Джелялову.

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