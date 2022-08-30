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В Крыму снова сработала система ПВО: что известно

Фото: в Крыму снова сработала система ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 30 августа, во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремели взрывы. "Власти" сообщают о работе системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам "губернатора" Михаила Развожаева, в Севастополе сработала система ПВО.

Как утверждает местный гауляйтер, предварительно, "сбит беспилотник" в районе Верхнесадового на окраине города.

Напомним, 28 августа во временно оккупированном Крыму возле мыса Фиолент вспыхнул пожар "на территории заброшенной военной части". В том районе сегодня были слышны взрывы.

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