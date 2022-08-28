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В Крыму снова сообщают о взрывах. Вблизи Ялты горит лес

Фото: вблизи Ялты прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму сегодня, 28 августа, снова прогремел взрыв. Местные жители заявляют, что вблизи Ялты горит лес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрыв был над Симеизом, предположительно сработало ПВО! Над Симеизом сейчас горит лес, 112 уже вызвали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Симеиз - это небольшой поселок, который находится 17 километрах от Ялты. Населенный пункт является одним из самых популярных курортов на южном берегу Крыма.

Фото: в поселке Симеиз прогремел взрыв (скриншот google.com/maps)

Напомним, 26 августа в оккупированной Евпатории тоже слышали взрывы. Жители заявили о работе ПВО.

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КрымПВОЯлтаВзрыв