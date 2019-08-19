В Крыму вместо собора ПЦУ построят Римско-католический храм

Фото: архиепископ Климент (wikipedia.org)

Земельный участок ПЦУ выделили еще до оккупации

В Симферополе землю, выделенную под строительство собора нынешней Православной церкви Украины, передали Римско-католической церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Земельный участок в 0,5 га на улице Киевской был выделен ПЦУ симферопольским городским советом в 2012-2013 году. По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, после аннексии Крыма Россией в 2014 году он пытался переоформить землю согласно российскому законодательству, однако ему отказали.

"На мои запросы город дал ответ, что они не скажут, кому именно они отдали этот земельный участок, так как это противоречит российскому законодательству. А я должен доказать, что этот земельный участок принадлежит мне", - заявил архиепископ Климент.

Также сообщается, что на участке земли на улице Киевской Католическая церковь в Крыму планирует построить кафедральный собор.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Крыму разграбили имущество собора ПЦУ. По словам архиепископа Климента имущество кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги украинской ПЦУ в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма ограбили и разломали.

Ранее, главный храм ПЦУ в Крыму главный храм ПЦУ был отобран согласно решению оккупационной администрации. Такое решение приняли из-за того, что епархия перешла в ПЦУ.