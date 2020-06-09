В Крыму собираются с 1 июля принимать туристов, несмотря на эпидемиологическую ситуацию

В аннексированном Крыму собираются с 1 июля начать принимать туристов, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Туроператорам уже разрешили продавать путевки.

Об этом в Facebook сообщил подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. При этом обсервация для приезжающих с территории материковой Украины сохранится, а для россиян - нет, несмотря на то, что в России ситуация с пандемией коронавируса выглядит хуже.

Отметим, РФ находится на третьем месте в мире по числу заболевших COVID-19 с 485 тысячами случаев болезни, в то время как Украина имеет 27 856 зараженных, занимая 35 место в мире.

Аксенов добавил, что уже с 1 июля так называемые "власти" Крыма разрешат принимать туристов.

"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий Указ будет опубликован сегодня на портале "Правительства РК", - написал он.

Согласно последним данным "крымских властей", на полуострове выявили 634 случая коронавирусной болезни.

В то же время правозащитники не единожды отмечали, что в Крыму специально занижается статистика по COVID-19, в том числе ради ослабления ограничений.

Кроме того, сам Аксенов заявлял, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Добавим, что ранее в Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму из-за коронавируса изолировали почти 1000 человек, а под медицинским наблюдением находятся 2888 человек.