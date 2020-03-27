В Крыму силовики вручили предостережение правозащитнику Джеппарову

Фото: Абдурешит Джеппаров (facebook.com atrchannel)

Джеппаров связывает предостережение с "маршем на Крым"

В оккупированном Крыму российские силовики сегодня, 26 марта, вручили предостережение от участия в несанкционированных акциях правозащитнику Абдурешиту Джеппарову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Джеппарова, сегодня российские силовики вручили ему предостережение о недопустимости участия в несанкционированных акциях в период с 1 по 5 мая 2020 года.

"Сегодня я сидел дома с гостем, консультировал его по правозащитным вопросам, и увидел за окном, что ходят сотрудники полиции. Сначала я подумал, что это связано с карантином, может какая-то профилактическая беседа. Когда я вышел, я увидел, что стоит офицер полиции и девушка из прокуратуры, стояли уже с готовой бумагой", - рассказал он.

Джеппаров отметил, что российские силовики считают его участником или организатором каких-либо акций в оккупированном Крыму. В частности, по его мнению, предостережение связано с "маршем на Крым", подготовку к которому ведет крымскотатарский Меджлис.

"Я связываю это с тем, что в Киеве по инициативе Меджлиса идет организация Марша достоинства, по-видимому, они связывают с этим. Понимают, что это касается нас всех, речь идет о нашем достоинстве, ну и видимо, решили предупредить, чтобы мы не принимали участие в этом мероприятии", - пояснил правозащитник.

Напомним, в октябре прошлого года российские силовики задерживали Джеппарова во время пересечения административной границы между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Силовики держали его на админгранице несколько часов.