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В Крыму решили отказаться от дистанционного обучения, несмотря на пандемию

Крым, Понедельник 13 июля 2020 20:57
В Крыму решили отказаться от дистанционного обучения, несмотря на пандемию
Фото: школа (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Учебные заведения в Крыму начали дистанционное обучение в связи с пандемией 22 мая 

Учебный год в аннексированном Крыму начнется с 1 сентября в формате очного обучения. Ранее так называемые "власти" призывали готовиться к дистанционному обучению.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно", - сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

В начале июня он сказал готовиться местным жителям, что с 1 сентября обучение в школах оккупированного полуострова может быть дистанционным из-за пандемии коронавируса.

Учебные заведения в Крыму начали дистанционное обучение в связи с пандемией 22 мая.

По состоянию на сегодня, по данным оккупационных властей, на полуострове подтверждено 878 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в Крыму почти 4400 человек были под наблюдением из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что экс-главе "Минздрава" Крыма присудили 10 лет тюрьмы за государственную измену.

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