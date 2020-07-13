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У Криму вирішили відмовитися від дистанційного навчання, попри пандемію

Крим, Понеділок 13 липня 2020 20:57
У Криму вирішили відмовитися від дистанційного навчання, попри пандемію
Фото: школа (УНІАН)
Автор: Максим Зайченко

Навчальні заклади в Криму почали дистанційне навчання у зв'язку з пандемією 22 травня

Навчальний рік а анексованому Криму розпочнеться з 1 вересня у форматі очного навчання. Раніше так звана "влада" закликала готуватися до дистанційного навчання.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Рішення про дистанційне навчання може бути прийнято тільки в тому випадку, якщо буде пряме розпорядження федерального центру. Кримчани, вчимося як зазвичай", - повідомив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

На початку червня він сказав готуватися місцевим жителям, що з 1 вересня навчання у школах окупованого півострова може бути дистанційним через пандемію коронавірусу.

Навчальні заклади в Криму почали дистанційне навчання у зв'язку з пандемією 22 травня.

Станом на сьогодні, за даними окупаційної влади, на півострові підтверджено 878 випадків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше у Криму майже 4400 чоловік були під наглядом через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що екс-главі "МОЗ" Криму присудили 10 років ув'язнення за державну зраду.

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