В Крыму раздаются взрывы со стороны авиабазы в Новофедоровке

В оккупированном Крыму раздаются громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут "Крым. Реалии", очевидцы утверждают, что несколько взрывов произошли на аэродроме под Саками. На данный момент горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке. Всего было около десяти взрывов.

Сообщается, что прямо сейчас в стороне Новофедоровке что-то горит и взрывается. В сети распространяется видео с густым дымом. Других деталей пока нет.

Напомним, в конце июля россияне обвинили Украину в якобы атаке с беспилотника по штабу Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе. В результате этой атаки якобы пострадали пять человек.

Украинская сторона назвала эти обвинения откровенной провокацией.

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