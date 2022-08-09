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В Крыму раздаются взрывы со стороны авиабазы в Новофедоровке

Фото: в оккупированном Крыму взрывы (t_me_chp_crimea)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Крыму раздаются громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что прямо сейчас в стороне Новофедоровке что-то горит и взрывается. В сети распространяется видео с густым дымом. Других деталей пока нет.

Обновлено от 16:20

Как пишут "Крым. Реалии", очевидцы утверждают, что несколько взрывов произошли на аэродроме под Саками. На данный момент горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке. Всего было около десяти взрывов.

Напомним, в конце июля россияне обвинили Украину в якобы атаке с беспилотника по штабу Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе. В результате этой атаки якобы пострадали пять человек.

Украинская сторона назвала эти обвинения откровенной провокацией.

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