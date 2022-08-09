У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці

Повідомляється, що прямо зараз в стороні Новофедорівки щось горить і вибухає. У мережі розповсюджується відео з густим димом. Інших деталей поки що немає.

Оновлено від 16:20

Як пишуть "Крим. Реалії", очевидці стверджують, що кілька вибухів сталися на аеродромі під Саками. На даний момент горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці. Загалом було близько десяти вибухів.