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У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці

Фото: в окупованому Криму вибухи (t_me_chp_crimea)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Криму лунають гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що прямо зараз в стороні Новофедорівки щось горить і вибухає. У мережі розповсюджується відео з густим димом. Інших деталей поки що немає.

Оновлено від 16:20

Як пишуть "Крим. Реалії", очевидці стверджують, що кілька вибухів сталися на аеродромі під Саками. На даний момент горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці. Загалом було близько десяти вибухів.

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни звинуватили Україну в нібито атаці з безпілотника по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Внаслідок цієї атаки нібито постраждали п'ятеро людей.

Українська сторона назвала ці звинувачення відвертою провокацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КримВибух