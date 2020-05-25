В Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов

Подконтрольная Кремлю "власть" аннексированного Крыма объясняет введение платы за пребывания в обсерваторе для туристов с 24 мая "усилением мер безопасности". Это якобы должно помочь в запуске курортного сезона в регионе.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, такие требования были введены по распоряжению российских властей.

"Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Такие решения принимают и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами, иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов России. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики - завозные", - говорится в сообщении российского "правительства Крыма".

В документе уточняется, что этот пункт не будет касаться российских чиновников, которые приезжают в аннексированный Крым в командировку, а также экипажей воздушного и морского транспорта, водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Напомним, ранее так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех "бесцельно" приезжающих в регион будут помещать в обсерваторы за их же счет.

Как ранее писало РБК-Украина, правозащитники в аннексированном Крыму отреагировали на данные "властей" о новых случаях коронавируса и заявили, что они занижены.