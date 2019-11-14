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В Крыму силовики провели обыск в делегата Курултая

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 18:59
В Крыму силовики провели обыск в делегата Курултая
Фото: российские силовики в Крыму (facebook.com/crimeansolidarity)

Российские силовики пришли с обысками к Исмету Салиеву

Российские силовики в оккупированном Крыму в четверг, 14 октября, провели обыски в крымского татарина, делегата Курултая крымскотатарского народа Исмета Салиева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил крымскотатарский активист Заир Смедля, сегодня российские силовики пришли с обысками к Салиеву якобы в связи с предотвращением терроризма. Сам делегат Курултая в момент обыска дома не был.

"Пришли якобы в связи с оперативно-розыскными мероприятиями: предотвращение терроризма, еще чего-то. Обыскивали, искали оружие, наркотики, боеприпасы. Самого Салиева дома не было. Его самого, насколько мне известно, не задержали", - рассказал активист.

Смедля сделал предположение, что на самом деле обыски были связаны не с предотвращением терроризма, а из-за спортивной деятельность Салиева.

"Подозреваю, что это было связано не с какими-то мифическими террористическими угрозами, а с тем, что он тренирует борцов. А его воспитанник выступает за сборную Украины и занимает призовые места на чемпионате Европы", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2019 года российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыски силовики провели в домах крымских татар. Большая часть обысков имела политический или религиозный подтекст.

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