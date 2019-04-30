У Криму пройшли нові обшуки у кримських татар

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Після сьогоднішніх обшуків в Криму затриманих немає

Сьогодні, 30 квітня, в окупованому Криму пройшли нові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Повідомляється, що російські силовики з автоматами прийшли в будинки кримських татар під Сімферополем. Зокрема, обшуки пройшли в будинку активіста Ролана Османова, який проживає в селі Урожайне. Османов раніше виходив на одиночний пікет проти "реставрації" Ханського палацу і підтримував захоплених в Керченській протоці українських моряків. Після обшуків затримань не було.

Крім того, пройшли обшуки в селі Живописне у активіста Ділявера Бекірова. Після слідчих заходів його теж не затримували. На даний момент публічних коментарів російських силовиків щодо обшуків немає.

Опубліковано Nariman Dzhelyal Понеділок, 29 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму. Заява прозвучала після того, як 27 березня після обшуків в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше Національна спілка журналістів України виступила із заявою про те, що в Криму триває системний тиск на громадянську журналістику.